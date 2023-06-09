Агрессивная пассажирка пыталась ударить стюардессу за незнание ее родного языка

Японка отказалась говорить со стюардессой China Airlines на китайском и была снята с рейса

Агрессивная пассажирка из Японии на рейсе China Airlines пыталась ударить стюардессу за незнание ее родного языка и была снята с рейса. Видео случившегося распространилось в сети, его публикует Today Online.

На кадрах видно, как путешественница отказывается садиться на место и отчитывает бортпроводников и попутчиков. Она не хотела разговаривать на китайском и, по словам очевидцев, во время ссоры замахнулась, чтобы ударить оппонентку, однако в итоге не стала этого делать.

«Я очень расстроена, China Airlines. Что вы, ребята, творите? Вы что, говорите только на китайском?» — возмущалась японка.

Члены экипажа несколько раз предупредили пассажирку о последствиях ее поведения, однако та не желала успокаиваться. Поскольку лайнер все еще готовился к взлету, дебоширку вывели из самолета. Позже она жаловалась в соцсетях, что не получила компенсацию за свой сорванный перелет, но пользователи сети не стали ее поддерживать.