Мужчины поплыли на катере за пирогами и потерпели кораблекрушение

Sky News: двое британцев отправились в плаванье за пирогами и потерпели кораблекрушение

В Великобритании спасатели эвакуировали с тонущего катера двух мужчин, которые поплыли покупать пироги и потерпели кораблекрушение. Об этом сообщает Sky News.

Владелец десятиметрового катера «Газель» Павел Хэдфилд из валлийского города Суонси регулярно плавал в поселок Илфракомб, графство Девон, за пирогами. Для этого приходилось преодолеть около 40 километров в одну сторону. Однако Хэдфилд убежден, что пироги в Девоне готовят намного лучше, чем в Суонси, и они стоят такого путешествия.

Британец в очередной раз отправился в плаванье за любимым лакомством вместе с коллегой, но на обратном пути они потерпели кораблекрушение. Обрушившаяся на катер огромная волна выбила окно каюты, и вода хлынула внутрь. Хэдфилду пришлось вызвать береговую охрану.

Королевский национальный институт спасения на воде получил сигнал бедствия и направил на помощь мужчинам своих сотрудников на двух шлюпках. Спасатели эвакуировали потерпевших. Затем привязали к «Газели» веревки, чтобы оттащить обратно в порт Илфракомба, однако вскоре она пошла ко дну.

Спасенный британец заявил, что никогда не забудет этот день. Но и от поездок в Девон за вкусными пирогами тоже не откажется. Он планирует вернуться за ними в Илфракомб в ближайшее время.

Удалось ли спасти пироги, купленные перед кораблекрушением, неизвестно.

Ранее сообщалось, что потерявшийся в океане житель Доминиканской Республики более трех недель выживал на яхте, питаясь томатным кетчупом, и спасся благодаря зеркалу, с помощью которого он смог подать сигнал экипажу пролетавшего над ним самолета.

