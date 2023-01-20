Потерявшийся в море мужчина три недели питался кетчупом и выжил

Daily Star: мужчина три недели дрейфовал в открытом море и спасся благодаря зеркалу

Потерявшийся в океане житель Доминиканской Республики более трех недель выживал на яхте, питаясь томатным кетчупом, и спасся благодаря зеркалу. Об этом сообщает Daily Star.

54-летнего Элвиса Франсуа унесло в океан от берегов острова Сен-Мартен в декабре прошлого года. Мужчина занимался ремонтом судна, когда начался шторм. В итоге он дрейфовал в открытом море 24 дня. Все это время он питался кетчупом, который смешивал с водой, чесночным порошком и бульонными кубиками. Кроме того, он собирал дождевую воду при помощи куска ткани.

Франсуа вырезал на яхте надпись «Помогите» в надежде привлечь внимание самолетов, но его никто не заметил. Мужчина не смог привлечь внимание и экипажей проходивших мимо кораблей, даже с помощью костра на борту. Кроме того, однажды доминиканцу пришлось спрыгнуть с судна, чтобы оно не затонуло, так как яхта начала набирать воду.

В конце концов Франсуа смог подать сигнал с помощью зеркала экипажу пролетавшего над ним самолета. «В последние дни, около 15 января, я увидел самолет. У меня было зеркало, и я начал подавать сигналы с его помощью. Они дважды пролетели над яхтой, и я понял, что меня заметили. Я благодарен им за то, что сейчас жив», — рассказал мужчина.

Экипаж самолета уведомил о пострадавшем флот, и на помощь Франсуа прибыли спасатели ВМС Колумбии.

В общей сложности мужчина провел в открытом море 24 дня. За это время он ни с кем не разговаривал и не знал, что ему делать. Он не имел представления о том, где находится. «Было тяжело. В какой-то момент я потерял надежду. Я думал о своей семье», — рассказал доминиканец.

Ранее сообщалось, что рыбак из австралийского города Йеппун, штат Квинсленд, спас пару, которая потеряла сапборды и трое суток дрейфовала в океане. Он услышал крики о помощи.

