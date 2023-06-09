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12:36, 9 июня 2023Бывший СССР

Путин встретится в Сочи с Пашиняном и главами делегаций СНГ и ЕАЭС

Путин встретится с премьером Армении Пашиняном и главами делегаций СНГ и ЕАЭС в Сочи

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Президент России Владимир Путин в Сочи встретится в премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также с главами делегаций СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Путин сегодня находится в Сочи, и начнет он публичную часть своего рабочего дня с неформальной беседы с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко, которая состоится в резиденции Бочаров Ручей», — рассказал Песков.

Он также сообщил, что президент России посетит «Сириус», для встречи с главами зарубежных делегаций, принимающих участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ.

Ранее Песков анонсировал встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко 9 июня, уточнив, что она пройдет на территории России. Представитель Кремля пообещал информировать о деталях разговора.

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    Алевтина Запольская
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