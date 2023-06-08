Путин проведет встречу с Лукашенко

Пресс-секретарь президента Песков подтвердил встречу Путина и Лукашенко 9 июня

Президент России Владимир Путин проведет встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко 9 июня. О переговорах глав государств сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это будет завтра. Будем вас по деталям информировать», — сказал он, отвечая на вопрос о дате встречи. Официальный представитель Кремля добавил, что переговоры пройдут на российской территории.

Ранее Лукашенко раскрыл содержание недавнего разговора с Путиным. Как он утверждал, мнения глав государств сходятся в том, что без западного оружия и наемников конфликт на Украине уже давно бы закончился. Политик также напомнил, что на мирных переговорах, которые было решено проводить в Стамбуле, разработали проект договора с большими уступками со стороны Москвы.

Кроме того, 8 июня президент Белоруссии на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности анонсировал скорую встречу с российским лидером.