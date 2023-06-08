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13:19, 8 июня 2023Бывший СССР

Путин проведет встречу с Лукашенко

Пресс-секретарь президента Песков подтвердил встречу Путина и Лукашенко 9 июня

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin

Президент России Владимир Путин проведет встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко 9 июня. О переговорах глав государств сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это будет завтра. Будем вас по деталям информировать», — сказал он, отвечая на вопрос о дате встречи. Официальный представитель Кремля добавил, что переговоры пройдут на российской территории.

Ранее Лукашенко раскрыл содержание недавнего разговора с Путиным. Как он утверждал, мнения глав государств сходятся в том, что без западного оружия и наемников конфликт на Украине уже давно бы закончился. Политик также напомнил, что на мирных переговорах, которые было решено проводить в Стамбуле, разработали проект договора с большими уступками со стороны Москвы.

Кроме того, 8 июня президент Белоруссии на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности анонсировал скорую встречу с российским лидером.

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    Кристина Есикова
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