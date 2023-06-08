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11:54, 8 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко раскрыл содержание разговора с Путиным по Украине

Лукашенко назвал наемников и западное оружие причиной продолжения кофликта на Украине
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Илья Питалев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал иностранных наемников и западное оружие причиной продолжения конфликта на Украине — если бы не они, он бы уже давно закончился. Об этом глава государства заявил на встрече с секретарями советов безопасности государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает РИА Новости.

Лукашенко напомнил, что на мирных переговорах, которые было решено проводить в Стамбуле, был выработан проект договора с большими уступками со стороны России. На этом, отметил он, переговоры прекратились. «Почему не пошли дальше? Потому что, скорее всего, Украина эти решения уже не принимала тогда. Что говорить о теперь», — заявил он.

Белорусский лидер раскрыл содержание недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, мнения глав государств сходятся в том, что без западного оружия и наемников конфликт на Украине уже давно бы закончился.

Ранее Лукашенко заявил, что Запад тратит триллионы долларов на милитаризацию и разорение стран. Одним из примеров такого поведения, считает он, является конфликт на Украине.

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    Алевтина Запольская
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