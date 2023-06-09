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07:00, 9 июня 2023Забота о себе

Названо подходящее время для интимной близости

Секс-коуч Лиза Уэлш раскритиковала популярное правило о сексе после трех свиданий

Фото: Unsplash

Секс-коуч Лиза Уэлш раскритиковала популярное правило, согласно которому после трех свиданий партнеры достаточно знают друг друга, чтобы перейти на следующий этап отношений. Ее мнение приводит The Citizen.

Лиза Уэлиш отметила, что не существует единого правила о подходящем времени для перехода от романтического знакомства к интимной близости. По ее мнению, это решение принимается партнерами под воздействием множества факторов: уровень комфорта в общении, прежний сексуальный опыт и предпочтения, моральные ценности, убеждения и мотивация.

Она назвала идеальным временем для интимной близости момент, когда оба согласны на этот шаг и относятся к нему с энтузиазмом. «Если это происходит потому, что один человек хочет, а второй соглашается, то это тревожный сигнал», — отметила Уэлиш.

Также она посоветовала заранее обсудить границы, правила и ожидания от отношений. В этом случае партнеры будут уверены, что правильно понимают друг друга. Уэлиш также отметила, что разговор поможет избежать недопониманий, поскольку невербальные сигналы, а также эротическая переписка не всегда означает, что человек готов к близости.

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    Екатерина Улитина
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