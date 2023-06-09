Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:21, 9 июня 2023Бывший СССР

В ДНР выразили надежду на скорое освобождение Марьинки

Врио главы ДНР Пушилин выразил надежду на скорое освобождение Марьинки
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что после переброски чеченских подразделений в Марьинку, откуда Донецк обстреливали Вооруженные сил Украины (ВСУ), ее освобождение не затянется. Об этом он заявил РИА Новости.

Пушилин объяснил, что в районе Марьинки находится серьезный укрепрайон, куда украинские военные постоянно перебрасывают свои резервы. Он подчеркнул, что освобождение города затянулось, однако выразил надежду на скорое проведение операции. По его словам, российским военным следует продвигаться вперед.

«Ну и самая важная для нас задача — это отодвигать [противника] от Донецка на всех направлениях. Освободив Марьинку, отодвинув еще там противника, конечно, мы если не полностью исключим, то минимизируем или уменьшим обстрелы как раз Петровского, Кировского районов. Для нас это важно», — заключил Пушилин.

Ранее Пушилин заявил об успехах российских войск в Марьинке. По его словам, это одно из самых горячих направлений сейчас.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Дальнейшая поддержка Киева будет зависеть от результатов контрнаступления. Как настроен Запад в отношении Украины?
    В ДНР выразили надежду на скорое освобождение Марьинки
    Российский дипломат рассказал о деградации курса Японии
    Американский ветеран указал на обман Запада Украиной
    Губернатор рассказал о ночных обстрелах Шебекино
    Над Белгородом сработала система ПВО
    Названо подходящее время для интимной близости
    Названо условие возникновения критичной ситуации на Запорожской АЭС
    В США обвинили Зеленского в попытках удержать власть
    Офицер ВС РФ заявил об уничтожении украинской САУ при контрбатарейной борьбе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.