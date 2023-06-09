В ДНР выразили надежду на скорое освобождение Марьинки

Врио главы ДНР Пушилин выразил надежду на скорое освобождение Марьинки

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что после переброски чеченских подразделений в Марьинку, откуда Донецк обстреливали Вооруженные сил Украины (ВСУ), ее освобождение не затянется. Об этом он заявил РИА Новости.

Пушилин объяснил, что в районе Марьинки находится серьезный укрепрайон, куда украинские военные постоянно перебрасывают свои резервы. Он подчеркнул, что освобождение города затянулось, однако выразил надежду на скорое проведение операции. По его словам, российским военным следует продвигаться вперед.

«Ну и самая важная для нас задача — это отодвигать [противника] от Донецка на всех направлениях. Освободив Марьинку, отодвинув еще там противника, конечно, мы если не полностью исключим, то минимизируем или уменьшим обстрелы как раз Петровского, Кировского районов. Для нас это важно», — заключил Пушилин.

Ранее Пушилин заявил об успехах российских войск в Марьинке. По его словам, это одно из самых горячих направлений сейчас.