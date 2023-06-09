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12:35, 9 июня 2023Из жизни

Отец 65 детей решил завязать с донорством спермы ради поиска настоящей любви

Daily Mirror: ставший отцом 65 детей донор спермы объявил о желании найти настоящую любовь

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Донор спермы из США Кайл Горди, который стал биологическим отцом 65 детей, решил завязать с донорством и сосредоточиться на поиске настоящей любви. Об этом сообщает Daily Mirror.

В 2014 году Кайл Горди, которому сейчас 32 года, решил помочь бездетным семьям и стал донором спермы. Чтобы биоматериал был идеальным, он полностью отказался от секса. Мужчина активно предлагал свою сперму бесплатно тем, кто мечтал о детях, и получал множество сообщений от женщин, желающих забеременеть от него. К настоящему моменту он уже стал биологическим отцом не менее 65 детей по всему миру, и еще семеро должны родиться в ближайшее время.

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Теперь американец объявил о желании отойти от дел и сосредоточиться на поиске настоящей любви и строительстве отношений. Он заявил, что хочет найти кого-то особенного и построить гармоничную семью. Горди подчеркнул, что готов сократить донорство до минимума и позволить возлюбленной выбирать кандидаток на получение его спермы.

Недавно американец попробовал начать отношения с одной из женщин, которой помог стать матерью, но через два месяца роман закончился. Женщина не смогла смириться с тем, что он продолжает быть донором. Теперь Горди мечтает найти партнера, который примет его с его прошлым и настоящим и будет готов к совместной жизни.

Ранее сообщалось, что мужчине из Нидерландов, которого прозвали сперминатором из-за того, что он стал отцом более 600 детей через донорство спермы, приказали остановиться. Соответствующее решение вынес голландский суд.

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    Алиса Дмитриева
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