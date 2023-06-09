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19:01, 9 июня 2023Интернет и СМИ

Россиянам назвали повод для немедленного обращения к врачу при усталости

Малышева посоветовала обратиться к врачу, если при усталости наблюдается двоение в глазах

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева назвала россиянам повод для немедленного обращения за медпомощью при усталости. О том, какие дополнительные симптомы должны насторожить человека, испытывающего это состояние, и побудить его срочно записаться на прием к специалисту, она рассказала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск передачи доступен на Rutube.

Малышева посоветовала обращаться к врачу тем людям, у которых вместе с усталостью наблюдается двоение в глазах или опущение века. По ее словам, эти признаки могут указывать на мышечное заболевание, которое называется миастения.

«Очень часто первый признак этой болезни — усталость. Это симптом, который мы списываем на тысячу причин, но очень важно этот симптом заметить, потому что финал миастении — это нарушение передачи нервного сигнала от нерва к мышце. (...) Это тяжелое, серьезное заболевание», — отметила врач.

Она добавила, что при обнаружении этих признаков необходимо записаться на прием к специалисту, потому что в противном случае болезнь продолжит прогрессировать, из-за чего человек может остаться полностью обездвиженным.

Ранее Малышева и ее соведущий Герман Гандельман в программе «Жить здорово!» назвали главную угрозу для здоровья в летнее время. По их словам, в это время года увеличиваются риски образования тромбов. Они посоветовали пить летом много жидкости и регулярно проходить диспансеризацию, чтобы избежать тромбоза.

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    Олег Давыдов
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