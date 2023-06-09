После разрушения ГЭС появились риски обмеления важного водоема

Владимир Сальдо: после разрушения ГЭС может обмелеть Каховский магистральный канал

На фоне разрушения конструкций Каховской ГЭС появилась опасность обмеления Каховского магистрального канала, что может привести к ограничению подачи питьевой воды четырем тысячам жителей Ивановского муниципального округа. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Сальдо сообщил, что из-за таких опасений он поручил организовать водоснабжение округа с использованием артезианских скважин, а также наладить доставку питьевой воды транспортом.

В результате разрушений, причиненных Каховской ГЭС в ночь на 6 июня, произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища, после чего некоторые населенные пункты подтопило. Всего по данным Сальдо, в области подтоплены 22 273 дома в 17 населенных пунктах, а подъем воды может продолжаться до 10 суток. Ранее он высказывал оценку, согласно которой ущерб от разрушения домов после затопления может превысить 1,5 миллиарда рублей.

По словам профессора Российского государственного гидрометеорологического университета Валерия Малинина, экологическая катастрофа после разрушения Каховской ГЭС может оказаться самой серьезной в Европе XXI века. «Ил, грязь идут вниз по течению. Все это будет осаждаться в устье Днепра», — пояснил эксперт, добавив, что загрязнения могут повлиять и на акваторию Черного моря рядом с этой рекой.