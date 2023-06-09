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14:03, 9 июня 2023Бывший СССР

Зеленского спросили о готовности отправить на фронт десятилетнего сына

Журналист Bild спросил Зеленского о готовности отправить на фронт десятилетнего сына
СюжетУдар по Каховской ГЭС
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Louise Delmotte / Reuters

Журналист Пауль Ронцхаймер спросил президента Украины Владимира Зеленского о готовности отправить на фронт своего десятилетнего сына. Интервью опубликовано на YouTube-канале издания Bild.

«Все, кто сегодня на Украине, они все воюют, каждый на своем фронте», — ответил глава государства. Он также добавил, что на территории страны происходят обстрелы, и обвинил в разрушении Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Россию.

Глава государства также сказал, что все, кто не покинул Украину, находятся на фронте, и привел пример врачей, электриков и своих детей. «Моему сыну десять лет, и он на Украине. Он мог поехать за границу, но не может этого сделать», — заключил Зеленский, добавив, что даже не представляет, как это возможно.

7 июня глава государства заявил об утверждении графика наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Мы утвердили график начала движения наших войск, решения приняты», — сказал политик.

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    Алевтина Запольская
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