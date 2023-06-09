В российском регионе за сутки произошло три землетрясения

В Камчатском крае за минувшие сутки произошло три землетрясения

На Камчатке за минувшие сутки произошло три землетрясения. Об этом сообщается на сайте краевого управления МЧС.

Сначала подземные толчки ощущались в Камчатском заливе, их магнитуда составила 5,2. Затем землетрясение магнитудой 3,9 произошло в 177 километрах восточнее Усть-Камчатска. Эпицентр толчков находился в акватории Тихого океана.

Третье землетрясение произошло в 106 километрах юго-восточнее поселка Усть-Камчатск, его очаг залегал на глубине 48 километров. Магнитуда землетрясения составила 3,9. О разрушениях и повреждениях не сообщается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее землетрясение произошло на Сахалине. Его зафиксировали в семи километрах восточнее села Рощино, эпицентр залегал на глубине семь километров.