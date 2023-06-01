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04:39, 1 июня 2023Россия

На Сахалине произошло ощущаемое землетрясение

МЧС: в центральной части Сахалина произошло ощущаемое землетрясение

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Смирныховском районе Сахалинской области произошло землетрясение. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

По информации спасателей, толчки магнитудой 3,5 зафиксированы в семи километрах восточнее села Рощино. Эпицентр залегал на глубине семь километров.

Местные жители ощутили землетрясение. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Сейчас сотрудники МЧС обследуют жилые дома, социально значимые объекты и объекты ЖКХ.

31 мая у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Толчки зафиксировали недалеко от необитаемого вулканического архипелага Окленд в Тихом океане. Эпицентр находился на глубине 33 километра.

3 марта на Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,1. Толчки могли ощутить жители Макаровского района Сахалинской области.

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    Марина Совина
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