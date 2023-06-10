Сенатор Совфеда Ковитиди назвала США «преступным организатором» конфликта на Украине

США переступи все красные линии и идентифицировали себя как «преступные организаторы» и соучастники конфликта на Украине, который был развязан Вашингтоном. Об этом заявила член конституционного комитета Совфеда Ольга Ковитиди в беседе с РИА Новости.

По ее словам, США «больше не в состоянии скрывать свои активные действия, направленные на причинение вреда России».

Ковитиди считает, что Вашингтон пытается втянуть в это вооруженное противостояние и страны Европы. Сенатор напомнила о словах представителя Белого дома Джона Кирби о том, что Украина получит поддержку не только от США, но и от их 50 партнеров.

«То, что контрнаступление ВСУ обречено, а пособничество США в подстрекательстве, финансировании, участии и ведении войны на Украине может быть опасным для американцев, в Белом доме самонадеянно стараются не замечать», — считает Ковитиди.

Она добавила, что из-за грядущих президентских выборов 2024 года Вашингтон пытается отвлечь американцев от «реальных проблем» и перенести внутреннюю политическую повестку за пределы страны.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что против России на Украине воюют страны Евросоюза, которые поставляют Киеву военную технику, используемую для ударов по мирному населению. «Но при этом лидеры европейских государств делают вид, что не имеют к этому никакого отношения», — подчеркнул он.