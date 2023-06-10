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18:07, 10 июня 2023Бывший СССР

В Казахстане 14 человек погибли из-за лесного пожара

В Казахстане из-за лесного пожара погибли 14 работников лесничества
СюжетЛесные пожары:

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

В Абайской области на востоке Казахстана при природном пожаре погибли 14 работников лесничества. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

Пожар в Батпаевском лесничестве начался в четверг от грозы. Из-за непроходимой местности пожарным не удалось его оперативно потушить. В пятницу стало известно, что при пожаре погибли трое работников лесничества, еще 11 на тот момент пропали.

«По информации оперативного штаба тушения пожара в области Абай, в ходе поисковых работ обнаружены тела еще 11 погибших. Устанавливаются личности погибших. Напомним, ранее были обнаружены тела трех пропавших сотрудников лесхоза. Таким образом, число погибших достигло 14 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее масштабный лесной пожар, разгоревшийся в Егорьевском районе Алтайского края, сняли на видео с борта вертолета. На кадрах показан охваченный огнем лесной массив, с высоты четко видно границу пожара.

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    Никита Абрамов
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