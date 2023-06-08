В России огромный лесной пожар с пламенем выше деревьев сняли на видео

Разгоревшийся в Алтайском крае лесной пожар с пламенем выше деревьев сняли на видео

Масштабный лесной пожар, разгоревшийся в Егорьевском районе Алтайского края, сняли на видео с борта вертолета. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах показан охваченный огнем лесной массив, с высоты четко видно границу пожара. Также при просмотре ролика видны поднимающиеся в небо языки пламени, высота которых намного превышает высоту деревьев.

По последним данным регионального управления МЧС России, в тушении природного пожара привлечены 78 человек личного состава и 18 единиц техники. В ликвидации возгорания задействован самолет-амфибия Бе-200ЧС.

Ранее на видео сняли огромных размеров смерч в небе над Самарской областью. На записи отчетливо виден пылевой поток, берущий начало в небе и под прямым углом опускающийся к земле.