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03:08, 10 июня 2023Мир

В Польше решили установить дружеские отношения с Россией

Польский политолог Сыкульский заявил о создании ассоциации для установления отношений с РФ

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Польше создали политическое формирование, которое будет открыто стремиться к установлению дружеских отношений с Россией. Об этом заявил политолог и основатель PRA (Польское антивоенное движение) Лешек Сыкульский в своем Twitter-аккаунте.

«После многих трудностей мы наконец смогли зарегистрировать нашу ассоциацию», — сообщил он. Сыкульский уточнил, что первые мероприятия запланированы на осень текущего года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши в данный момент находятся на нулевой или даже отрицательной отметке. «Давайте не забывать, что все-таки достаточно продолжительное время в истории Польша была частью нашего государства. Поэтому у нас очень много всего общего. Практически все остальное время Польша была нашим врагом, вредила нашему государству», — отметил он.

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    Марина Совина
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