Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:48, 10 июня 2023Мир

Умер террорист Унабомбер

В тюрьме умер 81-летний террорист Качинский, известный как Унабомбер

Фото: Reuters

В тюрьме скончался террорист Теодор Качинский, известный как Унабомбер. Об этом сообщает ABC News.

Представитель Федерального бюро тюрем отметил, что он был найден мертвым в своей тюремной камере утром 10 июня. Качинскому был 81 год.

С 1978-го по 1995 год математик Теодор Качинский, получивший от прессы прозвище Унабомбер, отправил по почте 16 бомб, целями были университеты и авиалинии. В результате взрывов посылок погибли 3 человека, еще 23 пострадали. Он утверждал, что решился на столь радикальные меры из-за строительства дороги рядом с его домом.

За помощь в поимке Качинского была назначена награда в один миллион долларов. Информацию о связи Качинского со взрывами в ФБР передал его брат. В 1996 году математик был приговорен к восьми пожизненным тюремным срокам.

В 2011 году норвежского террориста Андерса Беринга Брейвика заподозрили в плагиате у Унабомбера. В так называемом манифесте преступника были обнаружены фрагменты, целиком скопированные из трудов американского террориста.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Комментарии отключены
    Последние новости
    Умер террорист Унабомбер
    Названы стартовые составы «Манчестер Сити» и «Интера» на финал Лиги чемпионов
    В НАТО высказались по вопросу вступления Украины в альянс
    Бывший советник Кучмы предупредил Зеленского о судьбе ВСУ при контрнаступлении
    Сотрудница турагентства в Москве обманула клиента на сотни тысяч рублей
    Трибуны со зрителями обрушились во время циркового представления в Ленобласти
    В США прокомментировали арест американца в Москве
    Бивол оценил шанс провести реванш с Альваресом
    Зеленский предложил Канаде помочь с лесными пожарами
    Гладков сообщил о двух обстрелах приграничного села
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.