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11:59, 10 июня 2023Мир

Названа возможная причина взрыва на ракетном заводе в Турции

Нарушения при производстве динамита могли стать причиной взрыва на заводе в Турции
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kemal Aslan / Reuters

Названа возможная причина взрыва на ракетном заводе в Турции недалеко от города Анкары. Об этом сообщил губернатор провинции Васип Шахин в разговоре с журналистами, передает издание Anaber.

По его словам, причиной инцидента могла стать неконтролируемая химическая реакция и нарушения при производстве динамита.

«Около 08:45 (совпадает с московским временем — прим. «Ленты.ру») в цеху по производству динамита произошел взрыв, вызванный, как считается, [неконтролируемой] химической реакцией. Пять рабочих погибли. Спасатели добрались до всех людей под завалами, раненых нет», — заявил губернатор.

Ранее в субботу, 10 июня, сообщалось, что в районе Анкары прогремел взрыв на заводе по производству ракет и боезарядов

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    Анастасия Астахова
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