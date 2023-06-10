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11:10, 10 июня 2023Мир

На ракетном заводе в Турции прогремел взрыв

Минобороны Турции: на заводе по производству ракет и боезарядов в Анкаре прогремел взрыв

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В районе Анкары прогремел взрыв на заводе по производству ракет и боезарядов. Об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

По данным ведомства, погибли пять рабочих. Проводится расследование произошедшего.

Как пишет издание, в результате взрыва также есть пострадавшие. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

В феврале в Турции прогремел взрыв на газопроводе в юго-восточной провинции Хатай. Как рассказал глава сельской администрации деревни Топбогазы, инцидент затронул сразу два участка, расстояние между которыми составляет порядка трех километров.

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    Константин Лысяков
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