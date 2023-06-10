На ракетном заводе в Турции прогремел взрыв

Минобороны Турции: на заводе по производству ракет и боезарядов в Анкаре прогремел взрыв

В районе Анкары прогремел взрыв на заводе по производству ракет и боезарядов. Об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

По данным ведомства, погибли пять рабочих. Проводится расследование произошедшего.

Как пишет издание, в результате взрыва также есть пострадавшие. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

В феврале в Турции прогремел взрыв на газопроводе в юго-восточной провинции Хатай. Как рассказал глава сельской администрации деревни Топбогазы, инцидент затронул сразу два участка, расстояние между которыми составляет порядка трех километров.