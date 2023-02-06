В Турции прогремел взрыв на газопроводе

İhlas: на юго-востоке Турции прогремел взрыв на газопроводе в провинции Хатай

В Турции прогремел взрыв на газопроводе в юго-восточной провинции Хатай, передает агентство İhlas.

Глава сельской администрации в деревне Топбогазы уточнил, что взрыв произошел на двух участках газопровода, расстояние между которыми составляет порядка трех километров. После этого начался пожар, который пока не ликвидирован.

Ранее США решили оказать помощь Турции после землетрясения. В частности, американский президент Джо Байден сделал соответствующее заявление и поручил оценить варианты реагирования.

До этого сообщалось о мощном толчке магнитудой 7,4 в районе Пазарчик в Кахраманмараше. Землетрясение произошло утром в понедельник, 6 февраля.