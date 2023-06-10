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05:57, 10 июня 2023Бывший СССР

Российские артиллеристы сорвали три попытки проведения ротации ВСУ

Артиллерия группировки «Запад» сорвала три попытки проведения ротации ВСУ под Купянском

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские артиллеристы группировки «Запад» сорвали три попытки проведения ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовых позициях купянского направления, об этом сообщил глава пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, передает ТАСС.

По его словам, экипажи истребителей Су-34 и ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по скоплению техники и личного состава в пункте временной дислокации 14-й и 92-й механизированной бригад и отрядов терробороны.

В районе Новомлынска артиллеристы и расчеты противотанковых комплексов поразил отделение ВСУ на позициях, а расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» вблизи урочища Ревучее уничтожил реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град».

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военнослужащие сорвали попытки атаки штурмовых групп двух украинских бригад.

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    Марина Совина
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