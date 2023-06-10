Артиллерия группировки «Запад» сорвала три попытки проведения ротации ВСУ под Купянском

Российские артиллеристы группировки «Запад» сорвали три попытки проведения ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовых позициях купянского направления, об этом сообщил глава пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, передает ТАСС.

По его словам, экипажи истребителей Су-34 и ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по скоплению техники и личного состава в пункте временной дислокации 14-й и 92-й механизированной бригад и отрядов терробороны.

В районе Новомлынска артиллеристы и расчеты противотанковых комплексов поразил отделение ВСУ на позициях, а расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» вблизи урочища Ревучее уничтожил реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град».

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военнослужащие сорвали попытки атаки штурмовых групп двух украинских бригад.

