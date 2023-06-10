В Минобороны сообщили о срыве атак украинских штурмовых групп

Минобороны: военнослужащие РФ сорвали попытки атаки штурмовых групп двух украинских бригад

Российские военнослужащие сорвали попытки атаки штурмовых групп двух украинских бригад. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

По его словам, подразделения 81-й аэромобильной бригады и 67-й механизированной бригады ВСУ пытались атаковать в районах населенных пунктов Торское и Серебрянское Лесничество. Их планы были сорваны ударами артиллерии и армейской авиации.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, что стратегических резервов ВСУ хватит еще максимум на пять-шесть дней. Уже сейчас на всей линии боевого соприкосновения задействовано уже 30 процентов всех имеющихся резервов, а после этого их использование станет бессмысленным.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о начале контрнаступления Украины. По его словам, все предпринятые попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалились, однако Киев сохраняет наступательный потенциал.