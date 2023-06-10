Украинской армии предрекли проблемы с использованием стратегических резервов

Аналитик Шурыгин: стратегических резервов ВСУ хватит максимум на пять-шесть дней

Стратегических резервов вооруженных формирований Украины (ВФУ) хватит еще максимум на пять-шесть дней. После этого их использование станет бессмысленным. Такие проблемы ВФУ предрек в разговоре с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он отметил, что на всей линии боевого соприкосновения задействовано уже 30 процентов всех имеющихся резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Но они нигде не смогли преодолеть даже первой полосы», — заявил аналитик.

По словам Шурыгина, основной задачей является не сам прорыв, а наступление. Результат контрнаступления ВСУ будет виден в ближайшие несколько дней. «Если в этот период они не смогут переломить ситуацию на линии боевого соприкосновения, то им придется переходить к глухой обороне, причем это будет оборона, как после Курской битвы, когда сил еще много, но хребет сломан», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о начале контрнаступления Украины. По его словам, все предпринятые попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалились, однако Киев сохраняет наступательный потенциал.