Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:34, 11 июня 2023Среда обитания

В Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у южного побережья японского острова Хоккайдо

Фото: Ivan Damanik / ZUMAPRESS.com

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у Уракавы на южном побережье японского острова Хоккайдо, угрозы цунами нет. Об этом пишет издание The Japan Times.

По данным Главного метеорологического агентства Японии, толчки были зафиксированы в 18:55 по местному времени (12:55 мск). Очаг землетрясения был на глубине 140 километров под водой.

Всего парой дней ранее, 5 июня, у берегов японского острова Рюкю также произошло землетрясение магнитудой 5,0. Подземные толчки были зафиксированы в 295 километрах от населенного пункта Итоман, где проживают порядка 60 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать корабль «Приазовье»
    В Кремле отметили героизм российских военных во время контрнаступления
    Стало известно о возможном начале безвизовых групповых турпоездок в одну страну
    Замок Пугачевой и Галкина оказался под арестом
    В Японии произошло землетрясение
    Раскрыты цены на открывшиеся на ВДНХ аттракционы
    Российский сапер рассказал про послания инженеров ВСУ на неактивированных минах
    Путин встретится с несколькими иностранными лидерами
    SpaceX наняла на работу 14-летнего подростка
    Более десятка сгоревших машин в столичном автосервисе попали на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.