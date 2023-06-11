В Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у южного побережья японского острова Хоккайдо

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у Уракавы на южном побережье японского острова Хоккайдо, угрозы цунами нет. Об этом пишет издание The Japan Times.

По данным Главного метеорологического агентства Японии, толчки были зафиксированы в 18:55 по местному времени (12:55 мск). Очаг землетрясения был на глубине 140 километров под водой.

Всего парой дней ранее, 5 июня, у берегов японского острова Рюкю также произошло землетрясение магнитудой 5,0. Подземные толчки были зафиксированы в 295 километрах от населенного пункта Итоман, где проживают порядка 60 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.