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04:16, 5 июня 2023Мир

У берегов Японии произошло землетрясение

У берегов японского острова Рюкю произошло землетрясение магнитудой 5,0
СюжетЗемлетрясение в Японии:

Фото: Kim Kyung Hoon / Reuters

У берегов японского острова Рюкю произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает Геологическая служба США.

По данным организации, подземные толчки были зафиксированы в 295 километрах от населенного пункта Итоман, где проживают порядка 60 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.

О пострадавших и разрушениях не сообщалось. По данным сейсмологов, данное землетрясение не причинит значительного ущерба.

В мае у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Толчки зафиксировали недалеко от вулканического архипелага Окленд в Тихом океане. Эпицентр находился на глубине 33 километра. При этом отмечается, что острова в основном считаются необитаемыми.

Также ранее в японской префектуре Тиба около Токио было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Очаг залегал на глубине 40 километров. Угрозы цунами не объявлялось.

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    Марина Совина
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