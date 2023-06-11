Случай гибели от «Мистера Сидра» зафиксировали еще в одном регионе России

В Курганской области после отравления «Мистером Сидром» скончалась школьница

Еще один человек погиб после употребления суррогатного алкоголя марки «Мистер Сидр». Первый случай гибели зафиксировали в Курганской области, сообщает ТАСС.

От отравления напитком, содержащим метанол, скончалась школьница, которая поступила в Курганскую областную детскую больницу имени Красного Креста. По данным Telegram-канала SHOT, девушке было 17 лет. После употребления 2,5 литра напитка со вкусом Пина колады она впала в кому.

«Точная причина смерти будет установлена в результате вскрытия, однако уже сейчас можно говорить о том, что в организм девушки попала большая доза метанола», — сообщил собеседник агентства.

Также стало известно о состоянии второго человека, отравившегося алкоголем в данном регионе. Мужчина находится в реанимации, его состояние оценивается как среднетяжелое, однако угрозы жизни нет.

Первые случаи отравления напитками «Мистер Сидр» зафиксировали 5 июня в Ульяновской области. После аналогичные сообщения поступили из Нижегородской, Самарской, Пензенской, Курганской областей и Республики Удмуртия. 7 июня Роспотребнадзор объявил об изъятии из оборота 66,5 тысячи литров пивного напитка. Самые большие объемы контрафакта обнаружили в Астраханской и Курганской областях, а также в Республике Удмуртия.