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14:23, 11 июня 2023Россия

Солиста группы «Звери» захотели проверить на предмет финансирования ВСУ

Генпрокурора призвали проверить солиста группы «Звери» из-за его высказываний против СВО

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией призвали генпрокурора России Игорю Краснову с требованием проверить солиста группы «Звери» Романа Билыка на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за его высказываний против специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Билык неоднократно заявлял, что он вне политики, однако его поведение говорит о желании усидеть на двух стульях, быть хорошим для наших и ваших», — заявили авторы обращения.

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Билык и другие участники группы осудили СВО в марте 2022 года, почти сразу после ее начала. После 2014 года группа также отказалась от концертов в Крыму.

Ранее сообщалось, что концерт группы «Звери» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отменили. Перед этим один из организаторов ПМЭФ, фонд «Росконгресс», анонсировал выступление на концерте музыкального коллектива.

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    Алиса Дмитриева
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