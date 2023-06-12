В Пулково прокомментировали данные об атаке самолетов роем пчел

Аэропорт Пулково работает в штатном режиме после атаки самолетов роем пчел

Петербургский аэропорт Пулково работает в штатном режиме в понедельник, 12 июня. Так в пресс-службе авиагавани прокомментировали в беседе с «Лентой.ру» данные об атаке самолетов роем пчел.

«Возможные задержки связаны с поздним прибытием воздушных судов в аэропорт. Рейс 251 авиакомпании Nordwind Airlines из Санкт-Петербурга в Казань вылетел в 13:16. Аэропорт работает штатно. На борту 217 пассажиров», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что из-за пчел сорвались рейсы из Пулково в аэропорты Москвы и Казани. Отмечалось, что вылет Nordwind Airlines в Казань был перенесен, так как пчелы облепили самолет, как только к нему подогнали трап.