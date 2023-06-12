Российский военный рассказал о пьяных бойцах ВСУ на передовой

Боец с позывным Джокер заявил, что украинские бойцы теробороны воюют пьяными

Военнослужащий российской Первой танковой армии с позывным Джокер рассказал, что бойцы территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) зачастую воюют в состоянии алкогольного опьянения, а также демонстрируют нежелание оказывать должное противостояние, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что ВСУ сменили тактику: ранее они всячески показывали свое присутствие на тех или иных участках фронта, а теперь стараются скрывать свои позиции. Российский солдат отметил, что, несмотря на старания офицеров подсказывать бойцам теробороны как им действовать, у тех совершенно нет инициативы воевать.

«Наши наблюдатели часто обнаруживают пьяную стрельбу, пьяный личный состав среди противника. Пьяные оры, возгласы, потом стрельба трассерами в никуда, просто в воздух», — рассказал Джокер, добавив, что были случаи, когда военные ВСУ ходили по одиночке и шатались.

Ранее стало известно, что солдаты ВСУ при отступлении после боя на Запорожском направлении добили тяжелораненого сослуживца, после чего сожгли его тело.