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10:22, 12 июня 2023Интернет и СМИ

Северокорейские хакеры украли три миллиарда долларов для строительства ракет

Северокорейские хакеры украли три миллиарда долларов криптовалюты для строительства ракет

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Северокорейские хакеры украли три миллиарда долларов криптовалюты для финансирования программы КНДР по разработке баллистических ракет. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Самой крупной кражей стало хищение 600 миллионов долларов у вьетнамской игровой компании Sky Mavis. Это было сделано с помощью троянской вирусной программы, которая была передана одному из специалистов компании во время собеседования.

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Хакеры получили доступ к компьютеру инженера и взломали Sky Mavis, украв средства у пользователей игры Axie Infinity. Компания Chainalysis, специализирующаяся на анализе блокчейна, сообщила, что это самая крупная добыча Северной Кореи за пять лет цифровых краж.

Инцидент привлек внимание Белого дома. Американские чиновники и эксперты по безопасности отмечают, что страна все больше стремится сосредоточить свои кибератаки на получении денежных средств, одновременно значительно повышая свою техническую оснащенность для совершения крупномасштабных краж.

В 2022 году представители США, Японии и Южной Кореи наложили санкции на чиновников, ответственных за проведение ядерной программы, и хакеров, замешанных в отмывании денег и кибератаках с целью кражи криптовалют.

В санкционном списке Минфина США появились три новых имени: глава Департамента военной промышленности Северной Кореи Ю Джин, его заместитель Джун Иль Хо и экс-глава Главного политического бюро Корейской народной армии Ким Су Гиль. По мнению Вашингтона, эти люди сыграли решающую роль в разработке новых ракетных вооружений.

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    Виктория Кондратьева
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