На Украине арестовали владельца концерна NICMAS по обвинению в связях с Россией

Украинский суд арестовал владельца концерна NICMAS Дашутина по обвинению в связях с РФ

Украинский суд арестовал владельца машиностроительного концерна NICMAS и бывшего депутата Верховной Рады Григория Дашутина по обвинению в поставках промышленной продукции для российского ВПК. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований республики.

Ведомство не называет фамилии арестованного, также не приводит данные о других шести топ-менеджерах компании. Однако, по данным портала, речь идет именно о Дашутине, который был задержан силовиками 8 июня.

Как полагает следствие, к 24 февраля 2022 года обвиняемый поставил России комплектующих на 160 миллионов гривен (4,4 миллиона долларов). В их числе были высокоэффективные узлы, агрегаты и детали пневматического оборудования, в частности компрессоры и компрессорные установки.

В организации поставок, уверено обвинение, участвовали и российские граждане. Им были предъявлены подозрения заочно.

Ранее стало известно, что суд на Украинеарестовал имущество жены политика Виктора Медведчука. Речь идет об активах на 12 миллионов долларов.