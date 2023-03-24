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12:05, 24 марта 2023Бывший СССР

На Украине арестовали активы жены Медведчука

На Украине суд арестовал активы жены Медведчука на сумму порядка 12 миллионов долларов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Украинский суд арестовал активы жены политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко на сумму порядка 12 миллионов долларов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

Как заявили в ведомстве, суд арестовал «скрытые» активы Марченко на сумму свыше 440 млн гривен (11,9 миллионов долларов). В частности, под арестом оказались 6,8 процентов акций электрометаллургического завода «Днепроспецсталь», находящегося в подконтрольном украинским властям городе Запорожье. По информации СБУ, супруга Медведчука владеет этими активами через три офшорных компании.

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Алевтина Запольская
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