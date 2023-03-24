На Украине арестовали активы жены Медведчука
На Украине суд арестовал активы жены Медведчука на сумму порядка 12 миллионов долларов
Украинский суд арестовал активы жены политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко на сумму порядка 12 миллионов долларов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
Как заявили в ведомстве, суд арестовал «скрытые» активы Марченко на сумму свыше 440 млн гривен (11,9 миллионов долларов). В частности, под арестом оказались 6,8 процентов акций электрометаллургического завода «Днепроспецсталь», находящегося в подконтрольном украинским властям городе Запорожье. По информации СБУ, супруга Медведчука владеет этими активами через три офшорных компании.