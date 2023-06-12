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11:27, 12 июня 2023Экономика

«Газпром» возобновил поставки газа по «Турецкому потоку»

«Газпром» возобновил поставки газа по «Турецкому потоку» после планового ремонта

Фото: ПАО «Газпром»

Плановый ремонт на газопроводе «Турецкий поток» завершен, поставки газа возобновились в понедельник, 12 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании «Газпром».

Согласно заявлению оператора, работы проводились в период с 5 по 12 июня. Голубое топливо поступает по трубопроводу в полном объеме.

«Турецкий поток» — экспортный газопровод через Черное море. Его проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. С его помощью осуществляются поставки в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что Россия может столкнуться с трудностями при ремонте газопроводов из-за западных санкций, которые запрещают экспорт, реэкспорт, прямую или косвенную продажу или поставку газовых турбин из США. Ограничения затрагивают большое число критически важных комплектующих, которые используются на российских экспортных газопроводах с советских времен.

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    Алевтина Запольская
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