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23:22, 12 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о сдаче в плен взвода ВСУ

Военкор Руденко: взвод ВСУ сдался в плен российским военным на авдеевском направлении

Кадр: Telegram-канал «Репортер Руденко»

Взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен российским военным на авдеевском направлении. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

Как рассказал Руденко, командир взвода 110-й отдельной механизированной бригады вышел на связь с одним из подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ). «Он хотел спасти личный состав, так как у него много 300-х, а его командование в эвакуации отказало», — пояснил военкор.

После переговоров подразделение украинских военных вышло в полном составе на бронемашине в сторону российских сил. Руденко добавил, что раненым оказали помощь, а с остальными работают специалисты.

Ранее украинский военный Дмитрий Дистион объяснил сдачу в российский плен словами «все достало». По его словам, бойцы ВСУ не хотят воевать и очень устали от боевых действий.

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    Марина Совина
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