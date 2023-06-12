Грабители зарезали российского туриста в центре Стамбула

В Стамбуле четверо неизвестных зарезали 40-летнего российского туриста Нечипорчука

В центре Стамбула грабители зарезали российского туриста из-за телефона. Об этом сообщает Habertürk.

Уточняется, что конфликт произошел между 40-летним Вячеславом Нечипорчуком и четырьмя злоумышленниками. Неизвестные вымогали у мужчины телефон, однако тот оказал сопротивление. В результате россиянина зарезали ножом в сердце.

Очевидцы вызвали скорую помощь на место происшествия, однако доставленный в больницу пострадавший скончался. Полиция начала расследование произошедшего.

Ранее российский турист погиб в египетской Хургаде в результате нападения акулы. Хищник атаковал 23-летнего Владимира Попова, который уже некоторое время проживал в курортном городе.