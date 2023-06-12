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15:19, 12 июня 2023Путешествия

Грабители зарезали российского туриста в центре Стамбула

В Стамбуле четверо неизвестных зарезали 40-летнего российского туриста Нечипорчука
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Huseyin Aldemir / Reuters

В центре Стамбула грабители зарезали российского туриста из-за телефона. Об этом сообщает Habertürk.

Уточняется, что конфликт произошел между 40-летним Вячеславом Нечипорчуком и четырьмя злоумышленниками. Неизвестные вымогали у мужчины телефон, однако тот оказал сопротивление. В результате россиянина зарезали ножом в сердце.

Очевидцы вызвали скорую помощь на место происшествия, однако доставленный в больницу пострадавший скончался. Полиция начала расследование произошедшего.

Ранее российский турист погиб в египетской Хургаде в результате нападения акулы. Хищник атаковал 23-летнего Владимира Попова, который уже некоторое время проживал в курортном городе.

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    Зарина Дзагоева
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