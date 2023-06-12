Путин назвал священный долг государства

Путин заявил, что священным долгом государства является защита семей участников СВО

Президент России Владимир Путин назвал защиту семей участников специальной военной операции (СВО) священным долгом государства. Об этом пишет ТАСС.

Российский президент во время беседы с участниками спецоперации пообещал, что государство постарается сделать все возможное для поддержки военных и их семей. «Это святое дело, будем все делать», — заявил глава государства.

12 июня Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского Министерства обороны России. В госпитале президента встретили министр обороны Сергей Шойгу и начальник госпиталя Александр Есипов.

В частности, глава государства смог пообщаться с военными и вручить награды участникам специальной военной операции (СВО). Путин посетил медучреждение после церемонии вручения госнаград в Кремле.