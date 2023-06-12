Путин назвал священный долг государства
Президент России Владимир Путин назвал защиту семей участников специальной военной операции (СВО) священным долгом государства. Об этом пишет ТАСС.
Российский президент во время беседы с участниками спецоперации пообещал, что государство постарается сделать все возможное для поддержки военных и их семей. «Это святое дело, будем все делать», — заявил глава государства.
12 июня Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского Министерства обороны России. В госпитале президента встретили министр обороны Сергей Шойгу и начальник госпиталя Александр Есипов.
В частности, глава государства смог пообщаться с военными и вручить награды участникам специальной военной операции (СВО). Путин посетил медучреждение после церемонии вручения госнаград в Кремле.