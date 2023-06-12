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19:05, 12 июня 2023Россия

Путин назвал священный долг государства

Путин заявил, что священным долгом государства является защита семей участников СВО

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал защиту семей участников специальной военной операции (СВО) священным долгом государства. Об этом пишет ТАСС.

Российский президент во время беседы с участниками спецоперации пообещал, что государство постарается сделать все возможное для поддержки военных и их семей. «Это святое дело, будем все делать», — заявил глава государства.

12 июня Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского Министерства обороны России. В госпитале президента встретили министр обороны Сергей Шойгу и начальник госпиталя Александр Есипов.

В частности, глава государства смог пообщаться с военными и вручить награды участникам специальной военной операции (СВО). Путин посетил медучреждение после церемонии вручения госнаград в Кремле.

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    Варвара Кошечкина
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