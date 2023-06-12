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23:40, 12 июня 2023Бывший СССР

Зеленский остался разочарован результатами проверок укрытий на Украине

Владимир Зеленский назвал неутешительными результаты проверок укрытий на Украине

Фото: Aziz Karimov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован результатами проверок укрытий в стране и назвал их неутешительными. Об этом он сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram.

Как рассказал Зеленский, о результатах говорилось в итоговом докладе о готовности и неготовности укрытий на Украине. Речь шла о самых крупных городах страны, в том числе и о Киеве. «Результаты, мягко говоря, неутешительные», — отметил он. По словам президента, через несколько дней будут подготовлены проекты решений как по обеспечению надлежащего уровня защиты жителей, так и в отношении ответственных по этому вопросу.

Ранее в июне министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин заявил о плачевном состоянии бомбоубежищ в Киеве. По результатам проверки трети укрытий все они находились в плохом состоянии.

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    Марина Совина
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