Зеленский остался разочарован результатами проверок укрытий на Украине

Владимир Зеленский назвал неутешительными результаты проверок укрытий на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован результатами проверок укрытий в стране и назвал их неутешительными. Об этом он сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram.

Как рассказал Зеленский, о результатах говорилось в итоговом докладе о готовности и неготовности укрытий на Украине. Речь шла о самых крупных городах страны, в том числе и о Киеве. «Результаты, мягко говоря, неутешительные», — отметил он. По словам президента, через несколько дней будут подготовлены проекты решений как по обеспечению надлежащего уровня защиты жителей, так и в отношении ответственных по этому вопросу.

Ранее в июне министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин заявил о плачевном состоянии бомбоубежищ в Киеве. По результатам проверки трети укрытий все они находились в плохом состоянии.