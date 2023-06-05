Украинский министр заявил о плачевном состоянии бомбоубежищ в Киеве

Украинский министр Камышин заявил о плачевном состоянии бомбоубежищ в Киеве

Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин в своем Telegram-канале рассказал, как проходит проверка бомбоубежищ в Киеве. Он подчеркнул, что в настоящее время проверено треть укрытий, добавив, что они находятся в плохом состоянии.

«Ситуация по сегодняшним укрытиям плачевна. Навигация почти отсутствует. Из четырех пройденных укрытий только одно мы сумели открыть, и оно было с натяжкой пригодно для нахождения там горожан. Второе было открытое, но внутри загроможденное», — написал он, отметив, что еще два бомбоубежища открыть вовсе не удалось.

Он подчеркнул, что в общей сложности комиссии дали 10 дней на проверку укрытий.

Ранее стало известно, что МВД Украины проверило более 50 тысяч бомбоубежищ и сообщило, что треть из них закрыты или непригодны к использованию.