На Украине сообщили о непригодности трети бомбоубежищ

МВД Украины сообщило, что треть бомбоубежищ в стране закрыты или непригодны

МВД Украины проверило более 50 тысяч бомбоубежищ и сообщило, что треть из них закрыты или непригодны к использованию. Об этом говорится в заявлении пресс-службы министерства в Telegram-канале.

«Украина. Обследовано 50 195 укрытий (79 процентов), из которых 4679 (9 процентов от проверенных) оказались закрытыми; 11 644 (23 процента) — непригодны к использованию», — сказано в публикации.

Кроме того, в Киеве было проверено 2156 бомбоубежищ, это 48 процентов от всего числа, добавили в украинском МВД. Уточняется, что 137 укрытий оказались закрытыми, а 804 — непригодными к использованию.

Ранее глава Министерства по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин заявил, что половина проверенных бомбоубежищ в столице страны оказалась не готова. Он назвал ситуацию критической по итогам второго дня проверки укрытий в Киеве. Министр отметил, что к настоящему времени проверены свыше трети бомбоубежищ города.