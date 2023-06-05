Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:30, 5 июня 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о непригодности трети бомбоубежищ

МВД Украины сообщило, что треть бомбоубежищ в стране закрыты или непригодны

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

МВД Украины проверило более 50 тысяч бомбоубежищ и сообщило, что треть из них закрыты или непригодны к использованию. Об этом говорится в заявлении пресс-службы министерства в Telegram-канале.

«Украина. Обследовано 50 195 укрытий (79 процентов), из которых 4679 (9 процентов от проверенных) оказались закрытыми; 11 644 (23 процента) — непригодны к использованию», — сказано в публикации.

Кроме того, в Киеве было проверено 2156 бомбоубежищ, это 48 процентов от всего числа, добавили в украинском МВД. Уточняется, что 137 укрытий оказались закрытыми, а 804 — непригодными к использованию.

Ранее глава Министерства по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин заявил, что половина проверенных бомбоубежищ в столице страны оказалась не готова. Он назвал ситуацию критической по итогам второго дня проверки укрытий в Киеве. Министр отметил, что к настоящему времени проверены свыше трети бомбоубежищ города.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны сообщило подробности о безуспешной попытке наступления ВСУ
    Ивлев призвал россиян не смеяться над Высоцкой из-за ее кулинарного шоу
    Проект «Три дня дождя» временно закрыли из-за проблем солиста группы с алкоголем
    США совместно с Китаем и Россией примут участие в учениях в индонезийских водах
    Глюкоза рассказала о любви к себе вопреки одной особенности внешности
    Мобильные соединения РВСН оснастили «Листвой»
    Стала известна численность населения Украины после года спецоперации
    В России призвали ужесточить контроль качества сидра из-за отравлений
    В Амстердаме произошло несколько взрывов
    Российский ЗРК сбил управляемую американскую авиабомбу JDAM в районе Авдеевки
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.