В отношении авторитета Украинца в России возбудили уголовное дело

В России в отношении криминального авторитета Украинца возбудили уголовное дело за статус

В отношении ранее судимого авторитета Игоря Сыжко по кличке Украинец возбудили уголовное дело за криминальный статус. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает «Коммерсантъ».

Гражданина Украины обвиняют в преступлении по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. По данным правоохранителей, в январе 2019 года Сыжко получил статус «бродяги» и стал пользоваться авторитетом среди криминальных лиц. Свое влияние он распространял на исправительную колонию в городе Ельце Липецкой области.

Сыжко в Центре временного содержания иностранных граждан ожидал высылку на территорию Украины, однако теперь ему грозит от 8 до 15 лет колонии строгого режима.

В январе Минюст назвал пребывание Сыжко на территории России нежелательным. Он дважды привлекался российским судом к уголовной ответственности: в 2015 году его осудили на десять месяцев за попытку украсть у россиянки кошелек с деньгами, а в 2018 году — на пять лет и пять месяцев за разбой в торговом центре. Там Сыжко в одном из магазинов снял с новых ботинок антикражное устройство, обул их и вышел из торговой точки, оставив взамен свою обувь. Когда охранник и администратор магазина заметили пропажу и попытались догнать Сыжко, авторитет ударил одного из них ножом. Прибывший наряд полиции задержал нападавшего.