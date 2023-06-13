Назван способ сэкономить до трети суммы на покупке квартиры в новостройке

Риелтор Бондарев: при покупке новой квартиры по переуступке можно сэкономить до 30%

При покупке квартиры в новостройке по переуступке можно сэкономить до трети суммы по сравнению с аналогичным объектом от застройщика. Способ приобрести жилье со значительной выгодой назвал генеральный директор агентства недвижимости «ПРАЙД ГРУПП» Алексей Бондарев, соответствующий комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам риелтора, в данный момент приобретение квартир по переуступке набирает популярность благодаря более низким ценам, наличию хороших вариантов и близким срокам сдачи. «Семейная ипотека позволяет взять такие квартиры по очень доступной ставке и с приемлемым ежемесячным платежом. К слову, мы сейчас каждую третью квартиру продаем с семейной ипотекой», — рассказал Бондарев. Он добавил, что до упрощения условий по семейной ипотеке объекты по переуступке приобретались в основном за наличные средства, при этом спрос был значительно ниже.

Бондарев пояснил, что ценовой разрыв между квартирой по переуступке и аналогичным вариантом от застройщика может достигать 30 процентов, однако в большинстве случаев он составляет 10-20 процентов. «Грамотные инвесторы выкупают квартиры на стартах и предстартах продаж. Они иногда интересней в планировках и расположении. Но основной драйвер продаж, безусловно, цена. Сейчас дисконты по Санкт-Петербургу на небольших квартирах могут достигать до 500-800 тысяч рублей. В Москве могут быть большие скидки», — поделился информацией эксперт.

Специалист отметил, что в покупке жилья от физического лица присутствует больше нюансов из-за того, что процедура покупки сложнее, чем обычно, а также потому, что присутствует риск банкротства продавца. Он подчеркнул, что на данный момент такой способ приобретения недвижимости выгоден, однако подорожание квартир по переуступке — это вопрос времени.

В марте основатель агентства недвижимости OPEN CITY Евгений Дружинин назвал один из способов выгодно купить жилье в 2023 году. По его словам, популярность сейчас приобретает программа трейд-ин, подразумевающая, что имеющаяся у покупателя недвижимость идет в счет оплаты будущей квартиры. При этом застройщики предоставляют клиенту возможность проживать в квартире на правах аренды до получения ключей и оплачивать в старой квартире только коммунальные услуги ЖКХ.