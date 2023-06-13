Liberation: во французском иностранном легионе сильны пророссийские настроения

Командование Французского иностранного легиона поддерживает внутри подразделения пророссийские настроения, они особенно сильны среди рядового и сержантского состава. Об этом французской газете Liberation рассказал бывший военнослужащий-украинец Михаил Жердин, который был уволен из легиона «из-за недоверия со стороны командиров».

«Фанаты [президента России Владимира] Путина стали своего рода сектой в легионе», — пожаловался Жердин, указав, что в местах несения службы в подразделениях и частях легиона часто встречаются флаги России и Новороссии. Он отметил, что он был вынужден терпеть предпочтения сослуживцев, «сквозь зубы» реагируя на пророссийские атрибуты.

Жердин отметил, что подобная атмосфера установилась с 2014 года. По его словам, с тех пор он долгое время «пытался бороться с антиукраинскими проявлениями», но его попытки привели к осложнению отношений с сослуживцами и командирами. По этим же причинам Жердин был переведен на должность повара, несмотря на наличие боевого опыта за время операций легиона в Африке.

Ранее экс-генерал ВС Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что возможный контрудар российской армии, который может последовать после неудачного наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), будет серьезной угрозой для украинской армии. «[Украинцы] продвинулись на 1300 метров и радуются. Разве это контрнаступление? Это топтание на месте. Они даже не преодолели российские позиции», — обратил внимание военачальник.

