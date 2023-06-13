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09:40, 13 июня 2023Моя страна

В Ингушетии в сентябре пройдет международный фестиваль «Белая трость»

Фестиваль «Белая трость» для слабовидящих и незрячих детей пройдет в сентябре в Ингушетии

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В Ингушетии в конце сентября состоится международный благотворительный фестиваль «Белая трость» для слабовидящих и незрячих детей. Об этом сообщается на официальном сайте правительства республики.

Мероприятие, направленное на оказание помощи через культурную и творческую реабилитацию детям с ограниченными возможностями здоровья, планируют провести во Дворце культуры в Сунже.

Рассказывая о предстоящем фестивале, глава региона Махмуд-Али Калиматов заявил, что подобные мероприятия имеют большое значение для адаптации и поддержки слабовидящих и слепых детей, которые нуждаются в особой заботе и внимании. «Очень надеюсь, что проведение таких мероприятий в нашей республике станет традицией и будет способствовать развитию культурной и творческой реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья», — добавил он.

В пресс-службе правительства Ингушетии уточнили, что подготовка к проведению мероприятия уже началась. Одним из почетных гостей фестиваля станет его основательница, член Общественной палаты России Диана Гурцкая.

Ранее сообщалось, что на руинах замка Бранденбург прошел концерт фестиваля «Кантата».

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    Варвара Кошечкина
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