ФСБ уличила сотрудников предприятия ОПК в подготовке терактов по заказу Украины

ФСБ задержала экс-сотрудников предприятия ОПК, готовивших теракты по заказу Украины

ФСБ задержала бывших сотрудников российского предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) по подозрению в подготовке терактов на территории страны по заказу украинской разведки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Задержанные сотрудничали с украинской спецслужбой и намеревались совершить диверсии в Курской и Белгородской областях.

По данным ФСБ, они были завербованы Главным управлением разведки Минобороны Украины. Их обвиняют в передаче документов и образцов вооружения и военной техники российской армии. Также украинские агенты готовили теракты на железнодорожных путях, по которым идет снабжение подразделений Вооруженных Сил России, находящихся в зоне специальной военной операции.

В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело о госизмене, они дали признательные показания. У них изъяты бомба, документы, имеющие значение для следствия и 150 тысяч долларов. Экс-сотрудников сейчас судят в Курской области.