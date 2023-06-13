Экс-премьер Британии Джонсон прокомментировал будущее возвращение фразой из «Терминатора»

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, потерявший недавно пост депутата Консервативной партии, прокомментировал будущее возвращение фразой из фильма «Терминатор». Об этом сообщает The Telegraph.

Политик ушел в отставку с поста депутата от Аксбриджа и Южного Руислипа. Он призвал консерваторов полностью выполнить Brexit и разгромить лейбористов на следующих выборах.

«Ничего меньшего, чем абсолютная победа и тотальный Brexit, не будет, и, как сказал великий Арнольд Шварценеггер, я вернусь», — пообещал Джонсон.

В июле 2022 года Джонсон в качестве премьер-министра произнес свою прощальную речь перед парламентом, где также процитировал отрывок из фильма «Терминатор». «Я хочу поблагодарить каждого присутствующего здесь. Hasta la vista, baby («До свидания, детка» — прим. «Ленты.ру»)», — закончил Джонсон. После его слов сопартийцы встали и аплодировали уходящему экс-премьеру.