69-я параллель
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12:01, 13 июня 202369-я параллель

В российском регионе снегопад в середине июня сняли на видео

В Якутии выпавший в середине июня снег сняли на видео

Выпавший в Якутии снег сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

На кадрах из российского региона видно припорошенные снегом деревья, газоны и припаркованные на стоянке автомобили. Во время съемки снег все еще продолжает идти.

Синоптики заявили, что снегопад в середине июля — нормальное явление для этих мест. По их словам, подобное можно наблюдать и в июле, и в августе из-за вторжения холодных воздушных масс.

Ранее путешественник снял на видео «бесконечную стену», которую он увидел, пролетая на самолете над Якутией. На кадрах видно идущую прямо и совершающую поворот гряду, которая заметно отличается от природных образований. Автор видео призвал изучить уведенное им загадочное

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    Алан Босиков
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