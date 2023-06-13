В российском регионе снегопад в середине июня сняли на видео

В Якутии выпавший в середине июня снег сняли на видео

Выпавший в Якутии снег сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

На кадрах из российского региона видно припорошенные снегом деревья, газоны и припаркованные на стоянке автомобили. Во время съемки снег все еще продолжает идти.

Синоптики заявили, что снегопад в середине июля — нормальное явление для этих мест. По их словам, подобное можно наблюдать и в июле, и в августе из-за вторжения холодных воздушных масс.

Ранее путешественник снял на видео «бесконечную стену», которую он увидел, пролетая на самолете над Якутией. На кадрах видно идущую прямо и совершающую поворот гряду, которая заметно отличается от природных образований. Автор видео призвал изучить уведенное им загадочное