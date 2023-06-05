69-я параллель
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16:15, 5 июня 202369-я параллель

Загадочная «бесконечная стена» в российских горах попала на видео

Загадочную «стену» в Якутии сняли на видео с борта самолета

Загадочную «бесконечную стену» в горах Якутии сняли на видео. Ролик, снятый фотографом Дмитрием Ляшеевым, опубликовал Telegram-канал «SD Новости Якутии».

На кадрах с борта самолета видно заснеженную гряду, тянущуюся до самого горизонта. Она начинается в долине на заднем плане и теряется в горном хребте. «Стена» сильно выделяется из общего пейзажа.

По мнению автора видео, высота образования на всей протяженности «стены» составляет около 500 метров. Он отметил, что не видел ничего подобного. «Необходимо тщательное изучение этого образования или строения», — заключил фотограф.

Ранее российские ученые совершили зимнюю экспедицию на хребет Полярный Урал. Одной из целей исследования было взятие грунтовых проб. С этой целью полярники пробурили ледник и отобрали 91 метр керна.

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    Алан Босиков
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