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14:16, 13 июня 2023Россия

ВСУ бросили в бой сформированные из остатков разбитых бригад подразделения

Минобороны: на Времевском выступе ВСУ бросили в бой наспех сформированные подразделения

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Времевском выступе Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили в бой новые подразделения, наспех сведенные из остатков бригад, разбитых и понесших большие потери в ходе контрнаступления. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

За минувшие сутки в районе населенного пункта Макаровка Донецкой народной республики ВСУ пытались наступать силами механизированных соединений при поддержке танков, добавили в военном ведомстве. Все три предпринятые противником атаки были отбиты, добавил представитель Минобороны.

Помимо этого, Минобороны сообщило об уничтожении в ночь на 13 июня склада ВСУ с боеприпасами и вооружением иностранного производства.

Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. В видеообращении президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

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    Алан Босиков
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